Фитнес-блогерша Миронова заявила, что охранник Эрмитажа сломал нос её спутнику

Блогерша обвинила охранника Эрмитажа в том, что он сломал нос её приятелю. Видео © Instagram/mironovanastasiia

Блогерша и фитнес-тренер Настя Миронова обвинила охранника Эрмитажа в избиении её спутника. Как утверждает инста-дива, сотрудник музея сломал молодому человеку нос. О ситуации она рассказала в сториз "Инстаграма".

"Охранник сломал нос человеку, с которым я была. Это вообще нормально? Сотрудники тоже максимальные звери: человек захлёбывается кровью, а ему говорят покинуть здание. В барах безопаснее, чем в музее!" — написала девушка.

Настя также поделилась фотографиями пола со следами крови и уточнила, что на место была вызвана полиция. Всё произошло, когда они стояли рядом с выходом для покупки билетов, вели себя максимально цивилизованно, как утверждает сама Миронова, когда на них набросился сотрудник музея. По словам девушки, всё было зафиксировано камерами наружного наблюдения.

Как передаёт "Фонтанка", в Эрмитаже подтвердили факт конфликта и уточнили, что он произошёл, когда посетители пытались зайти в здание через выход. Детали инцидента всё ещё устанавливаются, однако "Эрмитаж в любом случае приносит свои извинения".