Фитнес-блогерша Миронова заявила, что охранник Эрмитажа сломал нос её спутнику
По словам девушки, они хотели купить билет и вели себя цивилизованно, когда на них набросился сотрудник музея. Однако в учреждении заметили, что ребята пытались зайти через выход.
Коллаж © LIFE. Кадр видео © Telegram-канал "Mash на Мойке", © Instagram/mironovanastasiia
Блогерша обвинила охранника Эрмитажа в том, что он сломал нос её приятелю. Видео © Instagram/mironovanastasiia
Блогерша и фитнес-тренер Настя Миронова обвинила охранника Эрмитажа в избиении её спутника. Как утверждает инста-дива, сотрудник музея сломал молодому человеку нос. О ситуации она рассказала в сториз "Инстаграма".
"Охранник сломал нос человеку, с которым я была. Это вообще нормально? Сотрудники тоже максимальные звери: человек захлёбывается кровью, а ему говорят покинуть здание. В барах безопаснее, чем в музее!" — написала девушка.
Настя также поделилась фотографиями пола со следами крови и уточнила, что на место была вызвана полиция. Всё произошло, когда они стояли рядом с выходом для покупки билетов, вели себя максимально цивилизованно, как утверждает сама Миронова, когда на них набросился сотрудник музея. По словам девушки, всё было зафиксировано камерами наружного наблюдения.
Как передаёт "Фонтанка", в Эрмитаже подтвердили факт конфликта и уточнили, что он произошёл, когда посетители пытались зайти в здание через выход. Детали инцидента всё ещё устанавливаются, однако "Эрмитаж в любом случае приносит свои извинения".
Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске завели дело на охранника "Пятёрочки", который сломал школьнику позвоночник. В сообщении СК говорится, что мужчина применил в отношении 13-летнего мальчика насилие "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений".
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