Ирина Шейк поддержала ЛГБТ Италии на фоне отказа сената о защите секс-меньшинств
По мнению российской модели, это политическое решение исключает возможность для государства стать цивилизованным.
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Российская модель Ирина Шейк осудила Сенат Италии за отказ принимать закон о защите секс-меньшинств. Об этом она написала в "Инстаграме".
"Из-за этого политического решения мы потеряли возможность стать цивилизованными", — считает Шейк.
Предложенный членом парламента Алессандро Заном законопроект "закон Дзан" стал причиной раскола в парламенте страны. Кроме того, его раскритиковал Ватикан, в частности, указав на полное неприятие предложения учредить национальный день борьбы с гомофобией, который предусматривал бы его отмечание во всех учебных заведения, включая католические школы. В итоге на этой неделе Сенат Италии тайно проголосовал против его принятия в нынешнем виде, в ближайшие полгода он не появится на рассмотрении парламента.
А ранее Лайф сообщал, что в состав Бундестага Германии впервые в истории войдёт женщина-трансгендер. Депутат Госдумы Виталий Милонов счёл это извращением, а вот дрэг-квин и травести-дива Заза Наполи одобрила соответствующее решение.
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