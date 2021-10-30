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Ирина Шейк поддержала ЛГБТ Италии на фоне отказа сената о защите секс-меньшинств

По мнению российской модели, это политическое решение исключает возможность для государства стать цивилизованным.

30 октября, 12:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVbKgqqJAsx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irinashayk</a></p>

Фото © Instagram / irinashayk

Российская модель Ирина Шейк осудила Сенат Италии за отказ принимать закон о защите секс-меньшинств. Об этом она написала в "Инстаграме".

"Из-за этого политического решения мы потеряли возможность стать цивилизованными", — считает Шейк.

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Предложенный членом парламента Алессандро Заном законопроект "закон Дзан" стал причиной раскола в парламенте страны. Кроме того, его раскритиковал Ватикан, в частности, указав на полное неприятие предложения учредить национальный день борьбы с гомофобией, который предусматривал бы его отмечание во всех учебных заведения, включая католические школы. В итоге на этой неделе Сенат Италии тайно проголосовал против его принятия в нынешнем виде, в ближайшие полгода он не появится на рассмотрении парламента.

А ранее Лайф сообщал, что в состав Бундестага Германии впервые в истории войдёт женщина-трансгендер. Депутат Госдумы Виталий Милонов счёл это извращением, а вот дрэг-квин и травести-дива Заза Наполи одобрила соответствующее решение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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