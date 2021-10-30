Ирина Шейк поддержала ЛГБТ Италии на фоне отказа сената о защите секс-меньшинств

Предложенный членом парламента Алессандро Заном законопроект "закон Дзан" стал причиной раскола в парламенте страны. Кроме того, его раскритиковал Ватикан, в частности, указав на полное неприятие предложения учредить национальный день борьбы с гомофобией, который предусматривал бы его отмечание во всех учебных заведения, включая католические школы. В итоге на этой неделе Сенат Италии тайно проголосовал против его принятия в нынешнем виде, в ближайшие полгода он не появится на рассмотрении парламента.