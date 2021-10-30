Си Цзиньпин призвал страны G20 продвигать взаимное признание вакцин
Председатель КНР заявил о необходимости справедливо относиться к различным препаратам от коронавирусной инфекции.
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Страны "Большой двадцатки" должны продвигать взаимное признание вакцин от ковида, полагаясь на список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования. Такое мнение озвучил председатель КНР Си Цзиньпин, передаёт агентство Синьхуа.
"Необходимо справедливо относиться к различным вакцинам. Полагаясь на список вакцин ВОЗ для экстренного использования, продвигать взаимное признание вакцин", — сказал он в ходе выступления на саммите в режиме видеоконференции.
Си Цзиньпин также выступил с инициативой глобального сотрудничества в области вакцин, призвав "Группу двадцати" придерживаться принципов открытости и толерантности, претворять в жизнь истинный мультилатерализм.
Напомним, российская вакцина "Спутник V" пока не получила регистрацию ВОЗ. В центре имени Гамалеи, где и разработали препарат, выразили уверенность, что отечественная вакцина получит одобрение организации в самое ближайшее время.
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