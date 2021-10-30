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В Минздраве заявили о снижении заболеваемости ковидом в регионах с серьёзными ограничениями

Одной из главных задач глава ведомства назвал профилактику быстрого распространения коронавируса.

30 октября, 13:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В российских регионах, где были введены серьёзные антиковидные ограничения, зафиксировали снижение темпов прироста заболеваемости. Об этом в ходе рабочей поездки по Владимирской области сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [коронавирусом] снизился. Это хороший результат", — заявил министр.

Мурашко: Около половины детей болеют ковидом бессимптомно

Мурашко: Около половины детей болеют ковидом бессимптомно

По мнению Мурашко, одна из главных задач на данный момент — профилактика быстрого распространения коронавируса. Министр здравоохранения РФ отметил, что для того, чтобы система здравоохранения продолжала полноценно принимать пациентов в плановом и экстренном режиме, требуется сокращение числа пациентов с ковидом.

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Мурашко заявил о росте темпов вакцинации от ковида в четыре раза за полторы недели

Ране Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин направил Мурашко в регионы с критической ситуацией по коронавирусу.

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В России новый максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки — 40 251 человек

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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