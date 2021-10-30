В Минздраве заявили о снижении заболеваемости ковидом в регионах с серьёзными ограничениями

В российских регионах, где были введены серьёзные антиковидные ограничения, зафиксировали снижение темпов прироста заболеваемости. Об этом в ходе рабочей поездки по Владимирской области сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [коронавирусом] снизился. Это хороший результат", — заявил министр.

По мнению Мурашко, одна из главных задач на данный момент — профилактика быстрого распространения коронавируса. Министр здравоохранения РФ отметил, что для того, чтобы система здравоохранения продолжала полноценно принимать пациентов в плановом и экстренном режиме, требуется сокращение числа пациентов с ковидом.