Инфекционист Коновалов развенчал популярные мифы о вакцинации

Инфекционист Иван Коновалов развенчал популярные мифы о вакцинации. Видео © LIFE

Миф о том, что при вакцинации человека заражают непосредственно вирусом, появился очень давно — вместе с прививкой от натуральной оспы, которая работала именно по такому принципу. Однако со временем технология создания препаратов для развития иммунитета к болезням видоизменилась. Об этом рассказал кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов в студии шоу "Дайте сказать!".

"Человеку вообще в принципе, не специалисту, ему всё равно — живая она (вакцина. — Прим. Лайфа) или неживая. А йогурт живой, представляете? Мы в себя вводим какие-то бактерии. Мы каждый день на самом деле дышим воздухом, который просто нафарширован различными живыми микробами, вирусами в том числе. У нас герпес на самом деле живёт в нашем теле вообще всегда, всё время изменяя наш геном. Поэтому, когда люди боятся живых вакцин или считают, что неживые легче переносятся, это миф. <...> Они (вакцины. — Прим. Лайфа) не способны размножаться в теле человека", — сказал Коновалов.

Он также отметил, что после создания первой прививки появились и противники вакцинации, которые начали "рисовать фрески о том, как у людей, привитых коровьей оспой, начали вырастать рога, копыта и хвосты". Эксперт подчеркнул, что было очень выгодно "на себя оттянуть" не очень популярную позицию, найти упёртых единомышленников и продвигать свои идеи в массы. А с развитием технологий, в частности появлением соцсетей, возможности таких людей по распространению собственного мнения увеличились.

Коновалов добавил, что людям, которые верят в чипирование при вакцинации, стоит удалиться из соцсетей, где выкладывают фотографии на темы "что ел", "где был". Эксперт также прокомментировал миф о влиянии прививок на геном: инфекционист подчеркнул, что изменение генов в человеческом организме происходит постоянно, но вакцины не имеют к этому никакого отношения, "к сожалению, для многих".

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Коновалов также побеседовал с ведущими о мифах о чипировании и изменении генома после вакцинации, ограничениях и фальшивых QR-кодах. Смотрите по ссылке.