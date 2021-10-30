НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Южной Корее умер подросток, привитый вакциной от Pfizer

Школьник вакцинировался ещё в августе, серьёзных хронических заболеваний у него не было.

30 октября, 13:40
<p>Фото © ТАСС/ЕPA</p>

Фото © ТАСС/ЕPA

В Южной Корее скончался ученик старшей школы, привитый от ковида вакциной от Pfizer. Смерть подростка расследуют органы здравоохранения, передаёт агентство Yonhap.

Отмечается, что 13 августа школьник сделал прививку от коронавируса, а 27 сентября он умер. Причём у мальчика серьёзных хронических заболеваний не фиксировалось. Это первый зарегистрированный случай смерти привитого от ковида подростка в Республике Корея.

В Кремле считают, что решение об обязательной вакцинации детей должны принимать специалисты

В Кремле считают, что решение об обязательной вакцинации детей должны принимать специалисты

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около половины детей болеют ковидом бессимптомно. При этом в отдельных регионах России в ежедневной заболеваемости несовершеннолетних есть разброс, заметила главврач Владимирской областной детской клинической больницы Светлана Макарова.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1