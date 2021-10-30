В Южной Корее умер подросток, привитый вакциной от Pfizer
Школьник вакцинировался ещё в августе, серьёзных хронических заболеваний у него не было.
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В Южной Корее скончался ученик старшей школы, привитый от ковида вакциной от Pfizer. Смерть подростка расследуют органы здравоохранения, передаёт агентство Yonhap.
Отмечается, что 13 августа школьник сделал прививку от коронавируса, а 27 сентября он умер. Причём у мальчика серьёзных хронических заболеваний не фиксировалось. Это первый зарегистрированный случай смерти привитого от ковида подростка в Республике Корея.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около половины детей болеют ковидом бессимптомно. При этом в отдельных регионах России в ежедневной заболеваемости несовершеннолетних есть разброс, заметила главврач Владимирской областной детской клинической больницы Светлана Макарова.
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