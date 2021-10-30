Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией

Россия намерена провести переговоры с руководством Палестинской национальной администрации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Недавно в России с визитом побывал премьер-министр Израиля Нафтали Бенет. Планируем переговоры с руководством Палестинской национальной администрации", — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что Москва выступает с предложением созыва "квартета" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств (ЛАГ) в целях разрешения арабо-израильского конфликта. Кроме того, сохраняет актуальность и инициатива России провести в Москве палестино-израильские встречи на высшем уровне.