Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией
В МИД РФ отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.
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Россия намерена провести переговоры с руководством Палестинской национальной администрации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Недавно в России с визитом побывал премьер-министр Израиля Нафтали Бенет. Планируем переговоры с руководством Палестинской национальной администрации", — отметили в ведомстве.
Там также добавили, что Москва выступает с предложением созыва "квартета" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств (ЛАГ) в целях разрешения арабо-израильского конфликта. Кроме того, сохраняет актуальность и инициатива России провести в Москве палестино-израильские встречи на высшем уровне.
Напомним, встреча Путина и Бенета состоялась в Сочи 22 октября и продлилась более пяти часов. Переговоры были приурочены к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами. Лидеры обсудили стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности. Бенет, впервые посетивший Россию после вступления в должность в июне, назвал встречу с Путиным прекрасной.
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