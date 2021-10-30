Вдова назвала место похорон диктора Игоря Кириллова
При этом дата прощания с легендарным деятелем ТВ пока остаётся неизвестной.
Игорь Кириллов. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Легендарного советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила вдова журналиста.
"Место [похорон] — Новодевичье кладбище", — цитирует ТАСС Татьяну.
Вдова Кириллова также добавила, что дата прощания пока остаётся под вопросом.
Напомним, Кириллов скончался сегодня, 30 октября, в возрасте 89 лет. Как рассказал помощник диктора, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания.
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