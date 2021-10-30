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Вдова назвала место похорон диктора Игоря Кириллова

При этом дата прощания с легендарным деятелем ТВ пока остаётся неизвестной.

30 октября, 14:12
<p>Игорь Кириллов. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Игорь Кириллов. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Легендарного советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила вдова журналиста.

"Место [похорон] — Новодевичье кладбище", — цитирует ТАСС Татьяну.

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Вдова Кириллова также добавила, что дата прощания пока остаётся под вопросом.

Напомним, Кириллов скончался сегодня, 30 октября, в возрасте 89 лет. Как рассказал помощник диктора, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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