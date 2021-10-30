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Попавший под статью о госизмене депутат Рады не изменит позицию по отношениям РФ и Украины

Илья Кива отметил, что данная ситуация не повлияет на его принципы, он продолжит свою борьбу. Дело на парламентария завели вскоре после того, как он поздравил Владимира Путина с днём рождения.

30 октября, 14:06
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kivaillya/photos/1097637727094809" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ілля Кива</a></p>

Фото © Facebook / Ілля Кива

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива, против которого на Украине ранее было возбуждено уголовное дело о госизмене за поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения, впервые прокомментировал ситуацию.

"С полной ответственностью заявляю, что никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию", — приводит слова парламентария пресс-служба партии.

За "силу" ответит: Почему Киев обвиняет в госизмене Илью Киву, который поздравил Путина

За "силу" ответит: Почему Киев обвиняет в госизмене Илью Киву, который поздравил Путина

Ранее Лайф сообщал, что Кива попал под уголовную статью из-за того, что поздравил Путина с днём рождения, записав ему видеообращение. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, из-за этого против парламентария завели дело о государственной измене.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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