Попавший под статью о госизмене депутат Рады не изменит позицию по отношениям РФ и Украины

Илья Кива отметил, что данная ситуация не повлияет на его принципы, он продолжит свою борьбу. Дело на парламентария завели вскоре после того, как он поздравил Владимира Путина с днём рождения.