Попавший под статью о госизмене депутат Рады не изменит позицию по отношениям РФ и Украины
Илья Кива отметил, что данная ситуация не повлияет на его принципы, он продолжит свою борьбу. Дело на парламентария завели вскоре после того, как он поздравил Владимира Путина с днём рождения.
Фото © Facebook / Ілля Кива
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива, против которого на Украине ранее было возбуждено уголовное дело о госизмене за поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения, впервые прокомментировал ситуацию.
"С полной ответственностью заявляю, что никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию", — приводит слова парламентария пресс-служба партии.
Ранее Лайф сообщал, что Кива попал под уголовную статью из-за того, что поздравил Путина с днём рождения, записав ему видеообращение. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, из-за этого против парламентария завели дело о государственной измене.
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