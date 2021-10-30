Меркель рассказала, чем займётся после завершения работы канцлером

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель рассказала, что после завершения политической карьеры планирует путешествовать и читать, не боясь, что в это время произойдёт что-то судьбоносное.

"Есть ряд вещей, которых мне как канцлеру не хватало. Может быть, немного путешествий, чтение или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдёт ничего судьбоносного", — сказала она в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик добавила, что уже ждёт завершения своей работы.

Ранее Ангела Меркель назвала самые сложные кризисы на посту канцлера Германии. Она призналась, что ни одно из решений за все 16 лет не изменила бы, но вот сожаление от некоторых вещей осталось.