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Лавров в Риме встретится с главами МИД Турции и Франции

Кроме того, министр проведёт переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН и гендиректором ВОЗ.

30 октября, 13:42
<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Риме встретится с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Об этом сообщили в российской делегации.

В столицу Италии глава российского внешнеполитического ведомства прибыл для участия в саммите "Большой двадцатки" (G20). Он также проведёт переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.

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Ранее Лайф рассказывал, что во время выступления на саммите G20 президент России Владимир Путин рассказал, от чего зависит устойчивость энергорынка. По словам главы РФ, "наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергорынках" в очередной раз продемонстрировали, насколько важна для современного мира стабильная деятельность этого сектора.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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