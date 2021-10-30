Лавров в Риме встретится с главами МИД Турции и Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Риме встретится с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Об этом сообщили в российской делегации.

В столицу Италии глава российского внешнеполитического ведомства прибыл для участия в саммите "Большой двадцатки" (G20). Он также проведёт переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.