Лавров в Риме встретится с главами МИД Турции и Франции
Кроме того, министр проведёт переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН и гендиректором ВОЗ.
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Риме встретится с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Об этом сообщили в российской делегации.
В столицу Италии глава российского внешнеполитического ведомства прибыл для участия в саммите "Большой двадцатки" (G20). Он также проведёт переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.
Ранее Лайф рассказывал, что во время выступления на саммите G20 президент России Владимир Путин рассказал, от чего зависит устойчивость энергорынка. По словам главы РФ, "наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергорынках" в очередной раз продемонстрировали, насколько важна для современного мира стабильная деятельность этого сектора.
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