Экс-главнокомандующий НАТО в Европе призвал восстановить отношения с Россией, но с условиями

Североатлантическому альянсу невозможно полностью игнорировать Россию и отказываться от отношений с ней, но для их восстановления должны быть выставлены определённые условия. Такое мнение привёл бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать Россию. <...> Невозможно также рассматривать китайскую угрозу без учёта роли России. <…> Несмотря на сокращение численности населения и недиверсифицированную экономику, Россия по-прежнему обладает ядерным арсеналом, способным уничтожить планету, а Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску", — написал Ставридис в статье для агентства Bloomberg.

Однако для этого должны быть созданы определённые условия. Он обозначил необходимость усиления бдительности НАТО в Арктике, которая будет становиться всё более спорным регионом, продолжения санкций против России, усиления киберзащиты для всех стран-участниц с использованием Центра передового опыта в области кибербезопасности, проведения военного обучения вооружённых сил в Грузии и на Украине и продвижения "планов действий" по их возможному членству в НАТО, а также противодействия российским провокациям на воде и в воздухе вокруг Балтийского и Чёрного морей.

Кроме того, альянс должен быть готов восстановить Совет Россия — НАТО и работу закрытых представительств в Брюсселе и Москве, однако для этого потребуется сильный и единый фронт и сохранение Москвы в центре стратегического внимания НАТО.