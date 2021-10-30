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Мурашко рассказал о младенце, заразившемся ковидом от матери на третий день жизни

Консультации для его лечения проводятся совместно с московскими специалистами, рассматривается вопрос о переводе новорождённого в другое медучреждение, уточнил министр.

30 октября, 14:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Трёхдневный малыш заразился от матери коронавирусом во Владимирской области и тяжело переносит болезнь. Сейчас в его лечении участвуют и специалисты федерального консультативного центра, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ребёнок в возрасте трёх дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы, тяжёлое течение, потребовалась искусственная вентиляция лёгких", — сказал глава Минздрава в ходе рабочей поездки в регион.

Мурашко: Около половины детей болеют ковидом бессимптомно

Мурашко: Около половины детей болеют ковидом бессимптомно

Отмечается, что консультации со специалистами научного центра здоровья детей и подростков ведутся с первых дней постановки диагноза, и в ходе посещения региона Мурашко также обсуждал возможность выезда медиков для оказания помощи на месте и решения вопроса о переводе в другое медучреждение.

Для защиты себя и своих детей министр призвал беременных женщин привиться от ковида, уточнив, что антитела проходят плацентарный барьер и защищают новорождённого.

Ранее в Минздраве заявили о снижении заболеваемости ковидом в регионах с серьёзными ограничениями. Одной из главных задач глава ведомства назвал профилактику быстрого распространения коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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