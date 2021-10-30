Мурашко рассказал о младенце, заразившемся ковидом от матери на третий день жизни
Консультации для его лечения проводятся совместно с московскими специалистами, рассматривается вопрос о переводе новорождённого в другое медучреждение, уточнил министр.
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Трёхдневный малыш заразился от матери коронавирусом во Владимирской области и тяжело переносит болезнь. Сейчас в его лечении участвуют и специалисты федерального консультативного центра, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ребёнок в возрасте трёх дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы, тяжёлое течение, потребовалась искусственная вентиляция лёгких", — сказал глава Минздрава в ходе рабочей поездки в регион.
Отмечается, что консультации со специалистами научного центра здоровья детей и подростков ведутся с первых дней постановки диагноза, и в ходе посещения региона Мурашко также обсуждал возможность выезда медиков для оказания помощи на месте и решения вопроса о переводе в другое медучреждение.
Для защиты себя и своих детей министр призвал беременных женщин привиться от ковида, уточнив, что антитела проходят плацентарный барьер и защищают новорождённого.
Ранее в Минздраве заявили о снижении заболеваемости ковидом в регионах с серьёзными ограничениями. Одной из главных задач глава ведомства назвал профилактику быстрого распространения коронавируса.
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