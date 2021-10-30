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Профессор Чумаков: Коронавирусом до конца пандемии переболеют все

При этом, по оценкам вирусологов, вплоть до 20% населения могут иметь устойчивый иммунитет к CoViD-19.

30 октября, 14:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Практически все люди в мире переболеют коронавирусом до конца пандемии. При этом от 80 до 95% населения перенесут CoViD-19 в бессимптомной, лёгкой и тяжёлой формах. Об этом в беседе с Ura.ru заявили профессор Пётр Чумаков и иммунолог Николай Крючков.

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"Рано или поздно всё равно все заболеют. Все переболеют, и эпидемия закончится. Заболеют не 100%, есть люди природно устойчивые к этому заболеванию. Возможно, что они когда-то перенесли заражение похожим вирусом и какой-то иммунологический перекрёст защищает их от CoViD-19", — считает заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Чумаков.

По оценкам специалистов, вплоть до 20% населения могут иметь такой устойчивый иммунитет к коронавирусу. Однако многие из этих людей уже вакцинировались, и какой процент среди тех, кто не сделал прививку и не заболел, пока не известно, отметил Чумаков. По мнению специалиста, это оптимистическое явление, что есть такие люди, — большинство, если не вакцинируются, просто переболеют.

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Его слова отчасти поддержал генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ" Николай Крючков. Он подчеркнул, что за пандемию, в которой не рассматривается вакцинация, может переболеть минимум 95% людей.

"Они могут переболеть в явной форме, кто-то, значительный процент, в субклинической форме, то есть без проявлений. Но то, что они заразятся и инфекция у них будет, это 95%. Но если вакцинироваться, то процент переболевших будет, разумеется, меньше", — объяснил кандидат медицинских наук.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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