Из хранилища Московского музея современного искусства пропал рисунок художника Янкилевского

"Рисунок к триптиху" 1970 года художника Владимира Янкилевского пропал из хранилища Московского музея современного искусства (ММОМА). Об этом сообщили представители учреждения.

"Во время подготовки работ к постоянному хранению в запаснике сотрудниками Московского музея современного искусства была обнаружена пропажа графического листа "Рисунок к триптиху", созданного в 1970 году Владимиром Янкилевским", — приводит текст сообщения "Интерфакс".

Представители музея сообщили о факте пропажи Департаменту культуры Москвы и обратились с заявлением в полицию. Правоохранители осмотрели фондохранилище, а музей провёл внеплановую проверку всех работ в запасниках, но пока пропажа не обнаружена. В ММОМА надеются, что всё произошедшее лишь недоразумение и работа в скором времени будет найдена.