Из хранилища Московского музея современного искусства пропал рисунок художника Янкилевского
В её поисках сотрудникам учреждения помогают полицейские, в музее надеются, что произошедшее является лишь недоразумением.
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"Рисунок к триптиху" 1970 года художника Владимира Янкилевского пропал из хранилища Московского музея современного искусства (ММОМА). Об этом сообщили представители учреждения.
"Во время подготовки работ к постоянному хранению в запаснике сотрудниками Московского музея современного искусства была обнаружена пропажа графического листа "Рисунок к триптиху", созданного в 1970 году Владимиром Янкилевским", — приводит текст сообщения "Интерфакс".
Представители музея сообщили о факте пропажи Департаменту культуры Москвы и обратились с заявлением в полицию. Правоохранители осмотрели фондохранилище, а музей провёл внеплановую проверку всех работ в запасниках, но пока пропажа не обнаружена. В ММОМА надеются, что всё произошедшее лишь недоразумение и работа в скором времени будет найдена.
Напомним, Владимир Янкилевский родился 15 февраля 1938 года в Москве. В 1962 году его произведения были представлены на скандальной выставке "XXX лет МОСХа", на которой Хрущёв раскритиковал творчество авангардистов. В 1990 году художник покинул Россию и переехал жить сначала в Нью-Йорк, а затем в Париж. Умер он 4 января 2018 года в возрасте 79 лет. Произведения Янкилевского хранятся в более чем 30 музеях и галереях по всему миру, в частности в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Центре Жоржа Помпиду и Дрезденской национальной галерее.
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