Пойманный с тушей лося депутат Рашкин не смог объяснить, куда дел голову и шкуру животного
При задержании народный избранник рассказал, что выкинул их, однако не стал показывать, куда именно. Его подозревают в незаконной охоте.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, которого 29 октября поймали с тушей лося в багажнике машины, при задержании не смог объяснить, куда дел голову и шкуру животного. Об этом сообщает Ura.ru в своём телеграм-канале, где также опубликовано видео с народным избранником.
Рашкин сначала не смог ответить правоохранителям, что сделал с головой и шкурой, а затем заявил, что выкинул их где-то "там". Однако показывать место народный избранник не стал.
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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