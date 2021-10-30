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Пойманный с тушей лося депутат Рашкин не смог объяснить, куда дел голову и шкуру животного

При задержании народный избранник рассказал, что выкинул их, однако не стал показывать, куда именно. Его подозревают в незаконной охоте.

30 октября, 14:59
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, которого 29 октября поймали с тушей лося в багажнике машины, при задержании не смог объяснить, куда дел голову и шкуру животного. Об этом сообщает Ura.ru в своём телеграм-канале, где также опубликовано видео с народным избранником.

Рашкин сначала не смог ответить правоохранителям, что сделал с головой и шкурой, а затем заявил, что выкинул их где-то "там". Однако показывать место народный избранник не стал.

Тот ещё лось: Как депутат от КПРФ Валерий Рашкин на охоту ходил

Тот ещё лось: Как депутат от КПРФ Валерий Рашкин на охоту ходил

Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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