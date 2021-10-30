Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Российско-китайские отношения достигли качественно беспрецедентного уровня. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И в Риме.

"Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что до конца 2021 года состоится уже 26-я по счёту встреча глав правительств России и Китая. При этом, как указал министр, мероприятию будут предшествовать заседания пяти межправкомиссий. Это, по его мнению, станет очень серьёзным вкладом в подготовку очередного саммита.