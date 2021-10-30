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Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Министр отметил, что поручения глав государств выполняются на всех уровнях власти, а также находят отражение и позитивный отклик в гражданском обществе.

30 октября, 15:04
<p>Сергей Лавров и Ван И в Риме. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/1222" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Сергей Лавров и Ван И в Риме. Фото © Telegram / Мария Захарова

Российско-китайские отношения достигли качественно беспрецедентного уровня. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И в Риме.

"Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений РФ и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Лавров напомнил, что до конца 2021 года состоится уже 26-я по счёту встреча глав правительств России и Китая. При этом, как указал министр, мероприятию будут предшествовать заседания пяти межправкомиссий. Это, по его мнению, станет очень серьёзным вкладом в подготовку очередного саммита.

В столицу Италии Лавров прибыл для участия в саммите "Большой двадцатки" (G20). Как ранее сообщал Лайф, он также проведёт переговоры с главами МИД Турции и Франции.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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