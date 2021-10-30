Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Марий Эл

При пожаре в частном доме в селе Ежово Медведевского района Марий Эл погибло четыре человека, в том числе дети восьми и десяти лет. Ещё одного, трёхлетнего ребёнка, госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был охвачен огнём. В результате пожара погибло четыре человека (мужчина, женщина и два ребёнка десяти и восьми лет), один ребёнок (трёх лет) пострадал. Малыш помещён в медицинское учреждение", — указали в ведомстве.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".