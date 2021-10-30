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Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Марий Эл

Ещё один малолетний госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

30 октября, 15:30
<p>Фото © <a href="https://mari.sledcom.ru/news/item/1625061/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Республике Марий Эл</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Республике Марий Эл

При пожаре в частном доме в селе Ежово Медведевского района Марий Эл погибло четыре человека, в том числе дети восьми и десяти лет. Ещё одного, трёхлетнего ребёнка, госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был охвачен огнём. В результате пожара погибло четыре человека (мужчина, женщина и два ребёнка десяти и восьми лет), один ребёнок (трёх лет) пострадал. Малыш помещён в медицинское учреждение", — указали в ведомстве.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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