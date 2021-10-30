Омич пытался скрыться после дерзкой кражи планшета, но угодил под машину
Бесславный побег злоумышленника запечатлела камера видеорегистратора. Сейчас неудачливый вор находится в больнице.
Фото © VK / УМВД России по Омской области / Екатерина Бохинская
Омич пытался скрыться после дерзкой кражи планшета, но угодил под машину. Видео © VK / УМВД России по Омской области / Екатерина Бохинская
В Омске мужчина вытащил из витрины магазина техники DNS планшет вместе с "антикражным" устройством и пытался скрыться, однако его побег закончился бесславно — под колёсами автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Инцидент произошёл накануне, 29 октября. Как рассказал представитель магазина, злоумышленник схватил технику стоимостью 30 тысяч рублей и начал убегать с места преступления. За ним тут же рванули работники супермаркета, а преследовать мужчину пришлось прямо по проезжей части. В определённый момент, когда неудачливый вор пытался увернуться от молодых людей, на него наехал автомобиль. Всё происходящее запечатлела камера видеорегистратора.
В итоге злоумышленника 1996 года рождения госпитализировали, его состояние не уточняется, а планшетный компьютер изъяли и вернули в магазин. По факту хищения сотрудниками полиции проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Грабёж", сообщает пресс-служба ведомства.
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