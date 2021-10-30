Министры стран G20 договорились создать рабочую группу для борьбы с пандемиями
При этом в неё смогут войти не только члены "Большой двадцатки" из сферы финансов и здравоохранения, но и представители международных организаций.
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Министры здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки" (G20) договорились о создании рабочей группы по разработке предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ по итогам встречи глав профильных ведомств на саммите G20 в Риме.
"Министры договорились о создании специальной рабочей группы минфинов и минздравов по подготовке в 2022 году предложений об укреплении глобальной системы здравоохранения и обеспечении готовности к реагированию и предотвращению будущих пандемий", — сказано в релизе.
Уточняется, что членами рабочей группы будут чиновники в сфере финансов и здравоохранения. При этом в неё смогут войти не только члены "Большой двадцатки", но и представители международных организаций на основе согласованного решения.
А ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить процесс взаимного признания странами G20 вакцинных сертификатов. Глава государства также отметил, что в связи с мутацией коронавируса необходимо выработать механизмы системного оперативного обновления препаратов.
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