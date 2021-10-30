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Возле аэропорта в Йемене подорвали заминированный автомобиль, есть жертвы

Взрывное устройство было приведено в действие недалеко от ворот воздушной гавани. Число пострадавших устанавливается.

30 октября, 15:45

Фото © Twitter / Liveuamap MiddleEast

Возле аэропорта в Йемене подорвали заминированный автомобиль, есть жертвы. Видео © Twitter / Informazione Alternativa

Сильный взрыв прогремел возле аэропорта города Аден в Йемене, в результате погибло по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Отмечается, что взрывное устройство было в автомобиле, его привели в действие у ворот воздушной гавани. Другие подробности случившегося устанавливаются.

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Ранее Лайф рассказывал, что момент смертельного взрыва газа в китайском ресторане попал на видео. В результате инцидента один человек погиб и более 30 пострадали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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