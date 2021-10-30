Возле аэропорта в Йемене подорвали заминированный автомобиль, есть жертвы
Взрывное устройство было приведено в действие недалеко от ворот воздушной гавани. Число пострадавших устанавливается.
Фото © Twitter / Liveuamap MiddleEast
Возле аэропорта в Йемене подорвали заминированный автомобиль, есть жертвы. Видео © Twitter / Informazione Alternativa
Сильный взрыв прогремел возле аэропорта города Аден в Йемене, в результате погибло по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
Отмечается, что взрывное устройство было в автомобиле, его привели в действие у ворот воздушной гавани. Другие подробности случившегося устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал, что момент смертельного взрыва газа в китайском ресторане попал на видео. В результате инцидента один человек погиб и более 30 пострадали.
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