Возле аэропорта в Йемене подорвали заминированный автомобиль, есть жертвы. Видео © Twitter / Informazione Alternativa

Сильный взрыв прогремел возле аэропорта города Аден в Йемене, в результате погибло по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Отмечается, что взрывное устройство было в автомобиле, его привели в действие у ворот воздушной гавани. Другие подробности случившегося устанавливаются.