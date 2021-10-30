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Умерла бабушка, внук которой проник в красную зону томского госпиталя ради ухода за ней

Утром женщине стало плохо, после чего её перевели в реанимацию, но действия врачей не помогли.

30 октября, 16:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVics-MtQ70/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oblast_zdorovya_tomsk</a></p>

Фото © Instagram / oblast_zdorovya_tomsk

Пациентка респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2 Томска, за которой в течение трёх дней ухаживал внук, проникший внутрь под видом врача, умерла. Об этом сообщили в областном Департаменте здравоохранения.

Отмечается, что состояние 84-летней женщины резко ухудшилось утром 30 октября, после чего её немедленно перевели в реанимацию, однако у неё прогрессировала сердечная и дыхательная недостаточность, несмотря на лечение. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и провели все необходимые реанимационные мероприятия.

"Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки", — сказал заведующий реанимационным отделением Евгений Тарасенко.

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Причиной смерти стали коронавирус, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Уже 21 октября, когда пациентка поступила в госпиталь, у неё была полисегментарная пневмония, истощение, а течение заболевания осложнялось тяжёлой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера.

Напомним, внук под видом врача прошёл в ковидный госпиталь в Томске и снял на видео, в каких условиях находится его бабушка. В администрации региона пообещали провести проверку больницы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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