Шейхи пока не помогают: "Челси" разгромил "Ньюкасл" и продолжил лидировать в чемпионате Англии
Ошибки допустили и преследователи лондонцев — "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Фото Twitter / Chelsea FC
"Челси" в выездном матче десятого тура АПЛ разгромил "Ньюкасл" со счётом 3:0, сохранив за собой первую строчку в таблице.
Ключевым во встрече стал второй тайм. Сначала Джеймс открыл счёт. Через 12 минут он же сумел удвоить преимущество лондонцев, а ближе к концу Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.
Зато ближайшие преследователи "Челси" добиться аналогичного результата не смогли. "Ливерпуль" дома упустил победу в игре с "Брайтоном" — 2:2, а "Манчестер Сити" и вовсе уступил в родных стенах "Кристал Пэлас" со счётом 0:2.
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