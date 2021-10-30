"Челси" в выездном матче десятого тура АПЛ разгромил "Ньюкасл" со счётом 3:0, сохранив за собой первую строчку в таблице.

Ключевым во встрече стал второй тайм. Сначала Джеймс открыл счёт. Через 12 минут он же сумел удвоить преимущество лондонцев, а ближе к концу Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.