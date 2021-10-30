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Шейхи пока не помогают: "Челси" разгромил "Ньюкасл" и продолжил лидировать в чемпионате Англии

Ошибки допустили и преследователи лондонцев — "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

30 октября, 16:16

Фото Twitter / Chelsea FC

"Челси" в выездном матче десятого тура АПЛ разгромил "Ньюкасл" со счётом 3:0, сохранив за собой первую строчку в таблице.

Ключевым во встрече стал второй тайм. Сначала Джеймс открыл счёт. Через 12 минут он же сумел удвоить преимущество лондонцев, а ближе к концу Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.

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Зато ближайшие преследователи "Челси" добиться аналогичного результата не смогли. "Ливерпуль" дома упустил победу в игре с "Брайтоном" — 2:2, а "Манчестер Сити" и вовсе уступил в родных стенах "Кристал Пэлас" со счётом 0:2.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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