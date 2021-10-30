Легенда советского и российского футбола Никита Симонян раскритиковал игру "Спартака" по итогам матча с "Ростовом".

"От такой игры нет слов. Пропустить такой гол... Ошибка вратаря. Команда, претендующая на высокие места, так играть не может!" — заявил Симонян РИА "Новости".