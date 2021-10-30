"Команда так играть не может!": Симонян раскритиковал "Спартак" после ничьей с "Ростовом"
Напомним, красно-белые упустили победу на последних секундах, пропустив контратаку, ставшую голевой.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Легенда советского и российского футбола Никита Симонян раскритиковал игру "Спартака" по итогам матча с "Ростовом".
"От такой игры нет слов. Пропустить такой гол... Ошибка вратаря. Команда, претендующая на высокие места, так играть не может!" — заявил Симонян РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" упустил победу над "Ростовом" за несколько секунд до конца матча. Встреча в Москве завершилась вничью — 1:1.
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