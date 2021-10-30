Силуанов предложил распространить "Санитарный щит" на глобальном уровне

Российский проект "Санитарный щит" предлагается распространить на глобальном уровне. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Россия оказывает помощь другим странам в борьбе с пандемией как на двусторонней, так и на многосторонней основе: в виде поставок вакцин, средств индивидуальной защиты, лекарств, медикаментов, а также иной технической помощи", — напомнил Силуанов, слова которого приводятся в материалах на сайте Минфина РФ по итогам встречи министров финансов и здравоохранения стран G20.

В ходе саммита он рассказал о программе "Санитарный щит" и предложил создать аналог на глобальном уровне, посчитав, что такой механизм смог бы стать частью обновлённой глобальной архитектуры здравоохранения.