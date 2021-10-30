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Силуанов предложил распространить "Санитарный щит" на глобальном уровне

Такой механизм смог бы стать частью обновлённой мировой архитектуры здравоохранения, считает министр.

30 октября, 16:33
<p>Антон Силуанов. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62734/photos/63229" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Антон Силуанов. Фото © Kremlin.ru

Российский проект "Санитарный щит" предлагается распространить на глобальном уровне. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Россия оказывает помощь другим странам в борьбе с пандемией как на двусторонней, так и на многосторонней основе: в виде поставок вакцин, средств индивидуальной защиты, лекарств, медикаментов, а также иной технической помощи", — напомнил Силуанов, слова которого приводятся в материалах на сайте Минфина РФ по итогам встречи министров финансов и здравоохранения стран G20.

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В ходе саммита он рассказал о программе "Санитарный щит" и предложил создать аналог на глобальном уровне, посчитав, что такой механизм смог бы стать частью обновлённой глобальной архитектуры здравоохранения.

Напомним, о необходимости формирования "мощного санитарного щита" говорил глава государства Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Позже о начале реализации проекта заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа предусматривает создание к 2030 году 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Предполагается, что там смогут определить любой опасный вирус за 24 часа, а экспресс-диагностика известных вирусов составит час.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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