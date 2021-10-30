Силуанов предложил распространить "Санитарный щит" на глобальном уровне
Такой механизм смог бы стать частью обновлённой мировой архитектуры здравоохранения, считает министр.
Антон Силуанов. Фото © Kremlin.ru
Российский проект "Санитарный щит" предлагается распространить на глобальном уровне. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Россия оказывает помощь другим странам в борьбе с пандемией как на двусторонней, так и на многосторонней основе: в виде поставок вакцин, средств индивидуальной защиты, лекарств, медикаментов, а также иной технической помощи", — напомнил Силуанов, слова которого приводятся в материалах на сайте Минфина РФ по итогам встречи министров финансов и здравоохранения стран G20.
В ходе саммита он рассказал о программе "Санитарный щит" и предложил создать аналог на глобальном уровне, посчитав, что такой механизм смог бы стать частью обновлённой глобальной архитектуры здравоохранения.
Напомним, о необходимости формирования "мощного санитарного щита" говорил глава государства Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Позже о начале реализации проекта заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа предусматривает создание к 2030 году 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Предполагается, что там смогут определить любой опасный вирус за 24 часа, а экспресс-диагностика известных вирусов составит час.
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