Полиция Красноярска в преддверии Хэллоуина выпустила ролик о телефонных мошенниках с вампиром и упырём. Видео © Twitter / НТВ

В соцсетях завирусился видеоролик о телефонных мошенниках, авторство которого приписывают креативной команде МВД России. Пока на платформах ведомства данная сценка не опубликована.

По сюжету собравшийся опрокинуть бокал с кровью вампир отвечает на входящий звонок. Голос в трубке представляется службой безопасности банка "Кровососущий авангард" и заявляет, что якобы заметил "подозрительную активность" на счету абонента. Однако вампир не повёлся на уловку и послал мошенника куда подальше.

"Даже вампиры не любят, когда им звонят всякие упыри", — звучит в конце ролика.

Как оказалось, видео — работа сотрудников Управления МВД по Красноярскому краю. Ролик был снят в качестве сюрприза к Хэллоуину, который традиционно празднуют 31 октября, но по ошибке был опубликован раньше времени.

"Ролик раньше времени у нас нечаянно вышел в "Инстаграме", мы готовили его к Хэллоуину. Там недоработанная версия, ребята хотели музыку изменить", — цитирует "Подъём" представителя красноярской полиции.