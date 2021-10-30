Нет упырям: Красноярская полиция перед Хэллоуином выпустила новый шедевр — ролик о телефонных мошенниках
По сюжету вампиру звонят упыри из "службы безопасности банка", однако тот не ведётся на их уловки. Видео в жанре "социальная реклама" моментально стало вирусным, хоть и было удалено из Сети.
Скриншот © Twitter / НТВ
Полиция Красноярска в преддверии Хэллоуина выпустила ролик о телефонных мошенниках с вампиром и упырём. Видео © Twitter / НТВ
В соцсетях завирусился видеоролик о телефонных мошенниках, авторство которого приписывают креативной команде МВД России. Пока на платформах ведомства данная сценка не опубликована.
По сюжету собравшийся опрокинуть бокал с кровью вампир отвечает на входящий звонок. Голос в трубке представляется службой безопасности банка "Кровососущий авангард" и заявляет, что якобы заметил "подозрительную активность" на счету абонента. Однако вампир не повёлся на уловку и послал мошенника куда подальше.
"Даже вампиры не любят, когда им звонят всякие упыри", — звучит в конце ролика.
Как оказалось, видео — работа сотрудников Управления МВД по Красноярскому краю. Ролик был снят в качестве сюрприза к Хэллоуину, который традиционно празднуют 31 октября, но по ошибке был опубликован раньше времени.
"Ролик раньше времени у нас нечаянно вышел в "Инстаграме", мы готовили его к Хэллоуину. Там недоработанная версия, ребята хотели музыку изменить", — цитирует "Подъём" представителя красноярской полиции.
А ранее Лайф рассказывал, что МВД выпустило настолько странный ролик о мошенниках, что он стал главным кринжем сентября. Многие пользователи соцсетей раскритиковали видео в пух и прах за столь нелогичный сюжет.
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