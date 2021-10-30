Диктор Анна Шатилова рассказала, что Кириллов незадолго до смерти заразился ковидом в больнице
Народный артист СССР успешно перенёс операцию по ампутации ноги, отпраздновав 89-летие в реанимации, а когда врачи готовили телеведущего к выписке, тогда и подхватил вирус.
Игорь Кириллов. Фото © Kremlin.ru
Народная артистка РСФСР Анна Шатилова, работавшая и дружившая с легендарным советским и российским теле- и радиоведущим Игорем Кирилловым, рассказала, что после перенесённой операции по ампутации ноги он заразился коронавирусом.
По её словам, Кириллов находился в больнице с 10 сентября, а 14-го числа у него был 89-й день рождения, но дозвониться никто из коллег ему не мог, так как телеведущий был в реанимации.
"Врачи говорят, что операция прошла успешно, он шёл на поправку. Его готовили к выписке. И вдруг подхватил коронавирус… Это ужасно", — цитирует Шатилову kp.ru.
Напомним, Кириллов скончался сегодня, 30 октября, в возрасте 89 лет. Как рассказал помощник диктора, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и назвал Кириллова признанным патриархом отечественного ТВ.
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