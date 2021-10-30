Диктор Анна Шатилова рассказала, что Кириллов незадолго до смерти заразился ковидом в больнице

Народная артистка РСФСР Анна Шатилова, работавшая и дружившая с легендарным советским и российским теле- и радиоведущим Игорем Кирилловым, рассказала, что после перенесённой операции по ампутации ноги он заразился коронавирусом.

По её словам, Кириллов находился в больнице с 10 сентября, а 14-го числа у него был 89-й день рождения, но дозвониться никто из коллег ему не мог, так как телеведущий был в реанимации.