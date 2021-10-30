Появилось видео с задержанием блогера Давидыча в Петербурге при помощи плана "Перехват". Видео © SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с задержанием блогера Эрика Давидыча (Китуашвили) на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Ранее очевидцы заявили в полицию, что блогер якобы похитил человека. Правоохранители объявили в городе план "Перехват", в итоге "пленницей" оказалась возлюбленная Давидыча.

Стражи порядка остановили внедорожник Китуашвили на площади Пяти углов. На кадрах видно, что его заблокировали сразу несколько полицейских машин, а инспекторы ДПС попросили блогера выйти из автомобиля. При этом вместе с иномаркой Давидыча остановили и "гелендваген" его знакомых, в который, как выяснилось, он в ходе выяснения отношений и затолкал свою девушку.

Непонятно, чем всё-таки окончилась беседа с сотрудниками полиции, но на блогера составили протокол. По словам Давидыча, его оштрафовали на 500 рублей "за мат", после чего отпустили.