НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Спарринг-партнёр Хабиба Тухугов одержал победу на турнире UFC 267

Тем самым он закрыл поражение в поединке против Хакима Доуду в сентябре 2020 года.

30 октября, 17:58
<p>Фото © Getty Images / Chris Unger / Zuffa LLC</p>

Фото © Getty Images / Chris Unger / Zuffa LLC

Российский боец и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов одержал победу в рамках турнира UFC 267, который проходит в Абу-Даби.

Тухугов был сильнее бразильца Рикардо Рамоса единогласным решением судей. Тем самым он сумел закрыть поражение от канадца Хакима Доуду, которое случилось в сентябре 2020 года.

Российское нашествие на Бойцовском острове: Почему нельзя пропустить поединки турнира UFC 267 в ОАЭ

Российское нашествие на Бойцовском острове: Почему нельзя пропустить поединки турнира UFC 267 в ОАЭ

Добавим, что для Зубайры Тухугова это 20-я победа при пяти поражениях.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1