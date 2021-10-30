Спарринг-партнёр Хабиба Тухугов одержал победу на турнире UFC 267

Российский боец и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов одержал победу в рамках турнира UFC 267, который проходит в Абу-Даби.

Тухугов был сильнее бразильца Рикардо Рамоса единогласным решением судей. Тем самым он сумел закрыть поражение от канадца Хакима Доуду, которое случилось в сентябре 2020 года.