Спарринг-партнёр Хабиба Тухугов одержал победу на турнире UFC 267
Тем самым он закрыл поражение в поединке против Хакима Доуду в сентябре 2020 года.
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Российский боец и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов одержал победу в рамках турнира UFC 267, который проходит в Абу-Даби.
Тухугов был сильнее бразильца Рикардо Рамоса единогласным решением судей. Тем самым он сумел закрыть поражение от канадца Хакима Доуду, которое случилось в сентябре 2020 года.
Добавим, что для Зубайры Тухугова это 20-я победа при пяти поражениях.
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