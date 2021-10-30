"Локомотив" на последних минутах вырвал победу в матче против "Нижнего Новгорода"

На гол Ильи Берковского в середине первого тайма москвичи ответили через несколько минут усилиями Рифата Жемалетдинова. Стоит отметить, что права на Берковского принадлежат как раз "Локомотиву". Победу же москвичам принёс автогол Миладиновича в самом конце встречи.