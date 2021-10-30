"Локомотив" на последних минутах вырвал победу в матче против "Нижнего Новгорода"
Единственный гол у хозяев забил игрок, права на которого как раз принадлежат столичному клубу.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 2:1.
На гол Ильи Берковского в середине первого тайма москвичи ответили через несколько минут усилиями Рифата Жемалетдинова. Стоит отметить, что права на Берковского принадлежат как раз "Локомотиву". Победу же москвичам принёс автогол Миладиновича в самом конце встречи.
По итогам дня "Локомотив" вышел на второе место в турнирной таблице, тогда как команда Александра Кержакова расположилась на 11-й строчке.
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