НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Локомотив" на последних минутах вырвал победу в матче против "Нижнего Новгорода"

Единственный гол у хозяев забил игрок, права на которого как раз принадлежат столичному клубу.

30 октября, 17:58
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 2:1.

На гол Ильи Берковского в середине первого тайма москвичи ответили через несколько минут усилиями Рифата Жемалетдинова. Стоит отметить, что права на Берковского принадлежат как раз "Локомотиву". Победу же москвичам принёс автогол Миладиновича в самом конце встречи.

"Спартак" на последних секундах упустил победу над "Ростовом" в РПЛ

"Спартак" на последних секундах упустил победу над "Ростовом" в РПЛ

По итогам дня "Локомотив" вышел на второе место в турнирной таблице, тогда как команда Александра Кержакова расположилась на 11-й строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1