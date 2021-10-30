НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мясников объяснил, почему в условиях новой волны ковида бессмысленно закрывать границы

Врач призвал уделять пристальное внимание вакцинации находящихся в зоне риска пациентов и следить, чтобы они не контактировали с другими людьми, если заразятся.

30 октября, 19:14
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Туристы не завозят новые штаммы коронавируса в Россию. Мутации возникают в организмах пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями, поэтому закрытие границ как мера борьбы с инфекцией бессмысленна и бесполезна. Такое мнение выразил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

"В очередной раз хочу повторить, почему закрытие границ в условиях очередной волны бессмысленно и бесполезно. Мы не завозим новые штаммы коронавируса из-за рубежа, поймите это наконец. Новые штаммы, тяжёлые и смертельные, вырабатываются внутри людей с нарушенным иммунитетом, которые заболели ковидом", — написал Мясников в своём телеграм-канале.

Более 60% россиян возмутились решением соотечественников путешествовать во время пандемии

Более 60% россиян возмутились решением соотечественников путешествовать во время пандемии

Доктор заметил, что мутации вирусов в обычных условиях развиваются десятки лет, а в организмах пожилых людей, онкобольных и других людей, имеющих тяжёлые заболевания, — за один или два месяца.

"То есть люди с иммунодефицитом являются инкубаторами новых штаммов. Именно поэтому таких больных надо вакцинировать полноценными дозами, а в случае инфицирования внимательно следить, чтобы они не контактировали с другими людьми, пока полностью не выздоровеют", — добавил Мясников, заметив, что перекрытие границ ведёт лишь к ухудшению экономической ситуации.

Мурашко назвал нерабочие дни реальной возможностью успеть всем пройти вакцинацию

Мурашко назвал нерабочие дни реальной возможностью успеть всем пройти вакцинацию

Ранее Лайф рассказывал, что жители Сочи возмущены наплывом туристов на курорт в нерабочие дни. По словам местных, в городе никто не соблюдает масочный режим. По их мнению, большое количество путешественников лишь ухудшит ситуацию с коронавирусом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1