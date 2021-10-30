Мясников объяснил, почему в условиях новой волны ковида бессмысленно закрывать границы
Врач призвал уделять пристальное внимание вакцинации находящихся в зоне риска пациентов и следить, чтобы они не контактировали с другими людьми, если заразятся.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Туристы не завозят новые штаммы коронавируса в Россию. Мутации возникают в организмах пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями, поэтому закрытие границ как мера борьбы с инфекцией бессмысленна и бесполезна. Такое мнение выразил российский врач и телеведущий Александр Мясников.
"В очередной раз хочу повторить, почему закрытие границ в условиях очередной волны бессмысленно и бесполезно. Мы не завозим новые штаммы коронавируса из-за рубежа, поймите это наконец. Новые штаммы, тяжёлые и смертельные, вырабатываются внутри людей с нарушенным иммунитетом, которые заболели ковидом", — написал Мясников в своём телеграм-канале.
Доктор заметил, что мутации вирусов в обычных условиях развиваются десятки лет, а в организмах пожилых людей, онкобольных и других людей, имеющих тяжёлые заболевания, — за один или два месяца.
"То есть люди с иммунодефицитом являются инкубаторами новых штаммов. Именно поэтому таких больных надо вакцинировать полноценными дозами, а в случае инфицирования внимательно следить, чтобы они не контактировали с другими людьми, пока полностью не выздоровеют", — добавил Мясников, заметив, что перекрытие границ ведёт лишь к ухудшению экономической ситуации.
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