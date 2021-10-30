Робособаки от Boston Dynamics повторили танец Джаггера из клипа The Rolling Stones
Видео было снято в сотрудничестве с культовой группой, а также Mercury Studios и Polydor Records.
Кадр из видео © Twitter / Boston Dynamics
Робопсы повторили танец Мика Джаггера из клипа The Rolling Stones. Видео © Twitter / Boston Dynamics
Роботы-псы от компании Boston Dynamics станцевали под музыку группы The Rolling Stones. Четвероногие роботы модели Spot повторили движения из клипа на хит 1981 года Start Me Up.
"40 лет назад The Rolling Stones дебютировали со своим культовым альбомом Tattoo You. Мы помогаем им отпраздновать", — говорится в подписи к видео.
Ролик сняли при поддержке Mercury Studios, Polydor Records и The Rolling Stones, а за движениями и хореографию отвечали сотрудники Boston Dynamics и Моника Томас.
Ранее Лайф сообщал, что Xiaomi представила своего первого робота-собаку CyberDog. Он способен развивать скорость до 12 км/ч, а также выполнять сальто назад.
Комментариев: 0