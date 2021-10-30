В Белоруссии ограничили доступ к сайту ИА Regnum

Интернет-провайдеры Белоруссии при попытке получения доступа к сайту российского информационного агентства и интернет-издания "Регнум" сообщают, что доступ ограничен по решению республиканских властей.

"Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Доступ к ресурсу ограничен на основании положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам и их составным частям, размещённым в глобальной компьютерной сети Интернет", — цитирует РИА "Новости" сообщение одного из мобильных операторов страны А1 при попытке открыть сайт regnum.ru.

Об ограничении доступа к ресурсу regnum.ru сообщает и крупнейший интернет-провайдер страны — госпредприятие "Белтелеком". Причина наложенных РБ на российское информагентство санкций пока не известна. Само ИА "Регнум" сообщает о жалобах только от абонентов "Белтелекома".

"Эта госорганизация обладает монополией на доступ к внешнему шлюзу, и от её услуг зависят другие провайдеры, включая операторов сотовой связи. Министерство информации и другие госорганы Белоруссии не комментируют ситуацию. Как правило, при блокировке неугодного властям постсоветской республики сайта ограничение доступа применяют все провайдеры Белоруссии", — сказано на сайте ИА "Регнум".

В 2016 году белорусские журналисты "Регнума" были арестованы. Тогда их обвиняли в "возбуждении вражды и розни между народами Белоруссии и России", "экстремизме", а также несправедливо негативных оценках проводимой властями политики.