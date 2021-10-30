Экономист раскрыл, как можно разбогатеть всего за один день
Приумножить капитал в короткие сроки может человек, следящий за развитием обстановки на рынке криптовалют.
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Кандидат экономических наук финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о том, как можно разбогатеть всего за один день. По его словам, для этого нужно выполнить ряд определённых условий и, конечно же, обладать удачей.
Как указал специалист, приумножить материальное состояние в короткие сроки может человек, который следит за развитием обстановки на рынке криптовалют. Так, Григорьев рассказал, что на прошлой неделе курс биткоина на бирже в Штатах утром упал до восьми тысяч долларов за единицу, а к вечеру подскочил до 65 тысяч долларов.
"Кто-то заработал 57 тысяч долларов за один день", — пояснил эксперт в интервью "Вечерней Москве".
Таким образом, убеждён экономист, купивший однажды хотя бы один биткоин человек может разбогатеть за один день. Конечно же, при сочетании удачи и подходящего момента.
А ранее россиянам рассказали, как накопить на безбедную старость. Как отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, гражданам следует заранее определиться с желаемой суммой.
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