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Экономист раскрыл, как можно разбогатеть всего за один день

Приумножить капитал в короткие сроки может человек, следящий за развитием обстановки на рынке криптовалют.

30 октября, 18:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Кандидат экономических наук финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о том, как можно разбогатеть всего за один день. По его словам, для этого нужно выполнить ряд определённых условий и, конечно же, обладать удачей.

Как указал специалист, приумножить материальное состояние в короткие сроки может человек, который следит за развитием обстановки на рынке криптовалют. Так, Григорьев рассказал, что на прошлой неделе курс биткоина на бирже в Штатах утром упал до восьми тысяч долларов за единицу, а к вечеру подскочил до 65 тысяч долларов.

"Кто-то заработал 57 тысяч долларов за один день", — пояснил эксперт в интервью "Вечерней Москве".

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Таким образом, убеждён экономист, купивший однажды хотя бы один биткоин человек может разбогатеть за один день. Конечно же, при сочетании удачи и подходящего момента.

А ранее россиянам рассказали, как накопить на безбедную старость. Как отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, гражданам следует заранее определиться с желаемой суммой.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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