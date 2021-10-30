На Рублёвском шоссе в Москве полностью сгорел автобус
К данному моменту спасатели ликвидировали огонь, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет.
Скриншот видео © LIFE
На западе Москвы полностью сгорел автобус. Видео © LIFE
На Рублёвском шоссе в Москве спасатели ликвидировали возгорание следовавшего без пассажиров автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
"Сведений о пострадавших не поступало", — цитирует агентство "Москва" сообщение ведомства.
На данный момент спасатели полностью ликвидировали огонь, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Добавим, что транспорт выгорел полностью. При этом, как пояснили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, автобус не является рейсовым и принадлежит частному автопарку.
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