На Рублёвском шоссе в Москве полностью сгорел автобус

На западе Москвы полностью сгорел автобус. Видео © LIFE

На Рублёвском шоссе в Москве спасатели ликвидировали возгорание следовавшего без пассажиров автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

"Сведений о пострадавших не поступало", — цитирует агентство "Москва" сообщение ведомства.

На данный момент спасатели полностью ликвидировали огонь, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Добавим, что транспорт выгорел полностью. При этом, как пояснили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, автобус не является рейсовым и принадлежит частному автопарку.