Даёшь молодёжь: "Крылья Советов" в меньшинстве одолели "Краснодар" в матче РПЛ
При этом первыми в игре отличились именно "быки", однако гол Классона был отменён из-за офсайда.
Фото © ФК "Крылья Советов"
Самарские "Крылья Советов" на выезде переиграли "Краснодар" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий самарцев Владислав Сарвели. При этом первыми забили "быки", однако взятие ворот в исполнении Классона было отменено из-за положения "вне игры".
Благодаря этому результату дружина Игоря Осинькина набрала 19 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. "Краснодар" же расположился немногим выше — пятое место и 21 балл после 13 матчей.
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