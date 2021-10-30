Самарские "Крылья Советов" на выезде переиграли "Краснодар" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий самарцев Владислав Сарвели. При этом первыми забили "быки", однако взятие ворот в исполнении Классона было отменено из-за положения "вне игры".