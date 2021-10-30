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Даёшь молодёжь: "Крылья Советов" в меньшинстве одолели "Краснодар" в матче РПЛ

При этом первыми в игре отличились именно "быки", однако гол Классона был отменён из-за офсайда.

30 октября, 18:05
<p>Фото © ФК "Крылья Советов"</p>

Фото © ФК "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" на выезде переиграли "Краснодар" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий самарцев Владислав Сарвели. При этом первыми забили "быки", однако взятие ворот в исполнении Классона было отменено из-за положения "вне игры".

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Благодаря этому результату дружина Игоря Осинькина набрала 19 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. "Краснодар" же расположился немногим выше — пятое место и 21 балл после 13 матчей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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