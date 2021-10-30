В СК раскрыли детали дела "инста-модели", показавшей одно место на фоне Исаакия
Правоохранители считают, что женщина умышленно проявила явное неуважение к обществу и унизила религиозные чувства верующих.
Ирина Волкова. Фото © Instagram / vftdy
Следственный комитет расследует уголовное дело об оскорблении чувств верующих после публикации петербургской "инста-модели" Иры Волковой обнажённых фотографий на фоне Исаакиевского собора, сообщается на сайте ГСУ СКР по Северной столице.
По данным следствия, подозреваемая действовала умышленно и публично "проявила явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих". После чего она отправила снимки и видеозапись в Сеть.
В настоящий момент проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств дела. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения и предъявлении ей обвинения.
Ранее Лайф писал, что автору скандальной фотосессии на фоне храма Руслану Бобиеву и его подруге вынесли приговор. Девушка перед заседанием суда выразила надежду, что ей не дадут срок. Она призналась, что ходила за блогером, "как собачка", и не участвовала в выборе места для съёмки.
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