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В СК раскрыли детали дела "инста-модели", показавшей одно место на фоне Исаакия

Правоохранители считают, что женщина умышленно проявила явное неуважение к обществу и унизила религиозные чувства верующих.

30 октября, 18:15
<p>Ирина Волкова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/vftdy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vftdy</a></p>

Ирина Волкова. Фото © Instagram / vftdy

Следственный комитет расследует уголовное дело об оскорблении чувств верующих после публикации петербургской "инста-модели" Иры Волковой обнажённых фотографий на фоне Исаакиевского собора, сообщается на сайте ГСУ СКР по Северной столице.

По данным следствия, подозреваемая действовала умышленно и публично "проявила явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих". После чего она отправила снимки и видеозапись в Сеть.

Показавшая одно место на фоне Исаакия "инста-модель" из Петербурга задержана

Показавшая одно место на фоне Исаакия "инста-модель" из Петербурга задержана

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств дела. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Ранее Лайф писал, что автору скандальной фотосессии на фоне храма Руслану Бобиеву и его подруге вынесли приговор. Девушка перед заседанием суда выразила надежду, что ей не дадут срок. Она призналась, что ходила за блогером, "как собачка", и не участвовала в выборе места для съёмки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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