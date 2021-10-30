В СК раскрыли детали дела "инста-модели", показавшей одно место на фоне Исаакия

Следственный комитет расследует уголовное дело об оскорблении чувств верующих после публикации петербургской "инста-модели" Иры Волковой обнажённых фотографий на фоне Исаакиевского собора, сообщается на сайте ГСУ СКР по Северной столице.

По данным следствия, подозреваемая действовала умышленно и публично "проявила явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих". После чего она отправила снимки и видеозапись в Сеть.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств дела. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения и предъявлении ей обвинения.