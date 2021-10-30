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Роналду снова спасает: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм" в выездном матче чемпионата Англии

Команда Уле Гуннара Сульшера сумела реабилитироваться после разгрома в домашней встрече против "Ливерпуля".

30 октября, 18:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/1454498092200378376/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ManUtd</a></p>

Фото © Twitter / ManUtd

"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Тоттенхэм" в матче десятого тура чемпионата Англии со счётом 3:0.

Счёт в игре открыл Криштиану Роналду, который сумел сильно обрадовать своего тренера. Успех манкунианцы развили во втором тайме: сначала Кавани увеличил отрыв, а ближе к концу игры Рашфорд поставил точку в матче, установив окончательный счёт.

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Благодаря этой победе МЮ поднялся на пятое место в турнирной таблице, а также отсрочил разговоры о возможной отставке Уле Гуннара Сульшера.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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