"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Тоттенхэм" в матче десятого тура чемпионата Англии со счётом 3:0.

Счёт в игре открыл Криштиану Роналду, который сумел сильно обрадовать своего тренера. Успех манкунианцы развили во втором тайме: сначала Кавани увеличил отрыв, а ближе к концу игры Рашфорд поставил точку в матче, установив окончательный счёт.