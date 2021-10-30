Роналду снова спасает: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм" в выездном матче чемпионата Англии
Команда Уле Гуннара Сульшера сумела реабилитироваться после разгрома в домашней встрече против "Ливерпуля".
Фото © Twitter / ManUtd
"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Тоттенхэм" в матче десятого тура чемпионата Англии со счётом 3:0.
Счёт в игре открыл Криштиану Роналду, который сумел сильно обрадовать своего тренера. Успех манкунианцы развили во втором тайме: сначала Кавани увеличил отрыв, а ближе к концу игры Рашфорд поставил точку в матче, установив окончательный счёт.
Благодаря этой победе МЮ поднялся на пятое место в турнирной таблице, а также отсрочил разговоры о возможной отставке Уле Гуннара Сульшера.
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