Молдавия не могла даже мечтать о таких выгодных условиях, на которых договорилась получать российский газ. Такое заявление сделал доктор экономических наук, сотрудник Национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик в беседе с РИА "Новости".

"Мы договорились о такой цене за газ, о которой не могли даже мечтать, это предел возможности в тех условиях, как ведёт себя Молдавия по отношению к России. То, что мы подписали контракт, — это здорово, Россия приняла ту формулу, которую хотела Молдавия. В последнее время мы получали газ по гораздо более высоким ценам, а сейчас нам предложена цена почти в два раза ниже той, что мы платили последний месяц", — сообщил Пойсик.

По его словам, вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал лишь примерную стоимость газа в ближайшем месяце, поэтому трудно дать полную оценку, насколько выгодны эти условия для республики. Однако Пойсик считает, что Кишинёв не нашёл бы лучших условий. Он отметил, что в прошлом году Молдавия получала газ за похожую стоимость, как указал Спыну, но если бы республике "пришлось платить $1000 за тысячу кубометров, то Молдавию ждала бы катастрофа".

"Но даже в подобных условиях власти должны разработать механизм поддержки социально уязвимых слоёв населения в условиях роста тарифа на газ", — отметил эксперт.

Он также сообщил, что представленные вице-премьером Спыну данные дают возможность прогнозировать рост тарифа примерно на 50%. Это повлияет на стоимость тепла, электроэнергии, товаров, а соответственно, населению придётся больше платить за коммунальные услуги. Однако Пойсик считает, что при относительной экономии и грамотном менеджменте со стороны властей Молдавии не придётся вновь опасаться энергетического кризиса.