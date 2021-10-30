В США подтвердили, что обсуждают возможность изменения ядерной доктрины

Администрация США действительно проводит тесные консультации с зарубежными союзниками по поводу возможности пересмотра своей ядерной доктрины. Эту информацию чиновник высокого ранга подтвердил журналистам, которые сопровождают президента США Джо Байдена во время его поездки в Европу.

Собеседник сотрудников СМИ напомнил, что почти каждая новая администрация США проводила пересмотр едва ли не всех доктрин в сфере национальной безопасности. Чиновник отметил, что Вашингтон намерен "тесно консультироваться с союзниками и партнёрами", "чтобы объяснить последующие шаги". По его словам, представители Белого дома "много слышали от них по вопросу ядерной доктрины".