Количество смертей от ковида в мире превысило пять миллионов

В мире зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции — за всё время пандемии от этой болезни скончалось свыше пяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrs, который собирает официальную статистику от властей государств.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 247,076 млн случаев ковида. При этом от болезни скончалось уже более 5,009 млн человек. Больше всего случаев зафиксировано в США: там от коронавируса погибло более 776 тысяч человек. За ними идёт Бразилия (607 тысяч) и Индия (458 тысяч).