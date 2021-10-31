Количество смертей от ковида в мире превысило пять миллионов
Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Соединённых Штатах. За ними идёт Бразилия и Индия.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
В мире зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции — за всё время пандемии от этой болезни скончалось свыше пяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometrs, который собирает официальную статистику от властей государств.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано 247,076 млн случаев ковида. При этом от болезни скончалось уже более 5,009 млн человек. Больше всего случаев зафиксировано в США: там от коронавируса погибло более 776 тысяч человек. За ними идёт Бразилия (607 тысяч) и Индия (458 тысяч).
Ранее Лайф сообщал, что в России был зафиксирован новый максимум по числу заболевших коронавирусом за сутки — 40 251 человек.
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