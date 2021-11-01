В РФ начался приём заявок на гранты для пострадавшего из-за пандемии бизнеса
В списке отраслей, представители которых могут получить помощь, 21 позиция. Претендентами могут стать как физические, так и юридические лица, а также социально ориентированные НКО.
Фото ©ФНС РФ
В России с 1 ноября начинают принимать заявки на единовременные гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пострадали из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. За антикризисной мерой поддержки можно обратиться в Федеральную налоговую службу до 15 декабря.
"Оно (заявление. — Прим. Лайфа) может быть подано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге по почте", — отмечается на сайте ФНС.
Юридическим лицам и социально ориентированным НКО выплаты рассчитываются исходя из МРОТ (12 792 рублей), умноженного на количество работников в июне. Индивидуальные предприниматели смогут получить гранты на себя и на работников. Если ИП не имеет таковых, то размер выплаты будет равен МРОТ. Субсидия предоставляется однократно. Такая мера, по расчётам правительства, позволит поддержать около 3 млн человек. Общий объём финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей.
В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция. Так, туда входят физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те в свою очередь — от выплаты подоходного налога с таких средств.
Ранее Лайф сообщал, что Путин предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса. Мораторий на них был введён в конце марта 2020 года. Дополнительную поддержку решено было оказать из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. В октябре прошлого года Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.
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