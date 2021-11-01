Российские учёные оценили опасность мутировавшего штамма ковида "дельта" AY.4.2

Мутировавший вариант "дельты" AY.4.2, который вызвал озабоченность врачей всего мира, пока не распространён в России. Об этом сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"Этот штамм пока не распространяется. До сих пор известны лишь единичные случаи", — сказала Анна Сперанская "Известиям".

По её словам, с сентября в России не менялся состав распространённых патогенов. В большинстве своём они относятся к варианту болезни В.1.617.2, более известному как "дельта".

Вместе с тем учёные не исключают возможности того, что AY.4.2 может распространиться в будущем. Однако учёные со скепсисом относятся к вероятности массового распространения этой версии вируса.

"Разница вряд ли сильная для каждого из нас индивидуально, она значения иметь не должна. Где она важна, так это в предсказаниях нагрузки на систему госпиталей", — пояснил учёный-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс.

К версии с увеличением заразности новой мутации, но не сложности лечения ковида склоняется и директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов. Для более точного прогноза, говорит он, нужно время.