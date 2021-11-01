Маркер смерти: Учёные нашли способ предсказать гибель от ковида по ПЦР-тесту По словам микробиологов, один определённый ген посылает сигналы о том, что клетки слабы и не могут защищаться от вируса как следует. 31 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Оказывается, есть в организме человека такая система, которая постоянно следит за жизнеспособностью клеток. Как объясняют учёные в недавней статье, за это, в частности, отвечает ген под названием hFwe. Расшифровывается так: Human Flower Gen. Почему он "цветочный" (flower), правда, не пояснили, но это сейчас неважно. Важно то, что по его сигналам в нашем теле специально обученные "солдаты" находят слабые и не приспособленные к отражению вражеских атак клетки. И такие клетки, надо сказать, подлежат уничтожению без всяких разговоров.

Так вот, микробиологи уже довольно давно заметили, что при некоторых разновидностях рака ещё, казалось бы, здоровые клетки вокруг опухоли начинают выделять такие особые структуры, которые служат как сигналы потери пригодности к защите. Эти тревожные молекулы назвали hFwe-Lose. Lose — терять. Потом их стали находить у пациентов с различными воспалениями или облучённых радиацией. Учёные поняли, что, когда появляются hFwe-Lose, это означает, что клетки наверняка станут лёгкой жертвой какой-то патологии.

Фото © Shutterstock

На фоне пандемии исследователи обратили внимание, что эти сигнальные штуки определяются при анализе мазка из носоглотки и ротоглотки — по ПЦР-тесту на коронавирус. То есть оборудование их "видит", но в результатах о них не пишут, потому что этот тест делают для получения ответа только на один вопрос: есть коронавирусные РНК или нет.

Международная команда учёных из Германии, Дании и Португалии решила проследить, как количество hFwe-Lose может быть связано с тяжестью течения ковида. Для начала они исследовали лёгкие 11 умерших от коронавируса. Выяснилось именно то, чего они и ожидали: этих структур там очень много, и особенно в тех участках лёгкого, которые были эпицентром бедствия — где погибало больше всего клеток. Более того, при сопоставлении обилия hFwe-Lose, даты постановки диагноза и даты смерти в каждом случае получается следующая тенденция: чем их больше, тем быстрее человек погибал.

Далее исследователи взяли мазки из носа и ротоглотки у 283 человек с ковидом. Это были люди практически всех возрастов: от 1 года до 96 лет. У всех ПЦР брали на самых начальных стадиях заболевания. Позже выяснилось, что 177 из них в течение следующих двух недель попали в больницу (с коронавирусной инфекцией). 21 человек в течение 30 дней скончался. У двух третей всех протестированных было как минимум одно сопутствующее заболевание, а, например, у 18 человек было сразу четыре болезни. У пятерых их было по пять. Целый букет. Само собой, учёные выяснили, какие именно это болезни, и эту информацию тоже приняли во внимание.

Фото © ТАСС

Что же обнаружилось? Опять же, вполне ожидаемо: экстремальное количество hFwe-Lose — у умерших, у пожилых (от 60 лет), много этих знаков слабости клеток у госпитализированных, ещё больше — у попавших в реанимацию и на ИВЛ, у людей с уровнем кислорода в крови менее 94%. Болезни, разумеется, тоже усугубляют ситуацию. Учёные даже составили список самых опасных при ковиде заболеваний:

гипертония;

сердечно-сосудистые заболевания;

ожирение;

диабет;

хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Исходя из всего этого, учёные составили прогностическую модель для определения наиболее вероятного развития событий в зависимости от двух факторов: уровень hFwe-Lose и возраст. Да, для сравнения надо упомянуть, что у здорового человека hFwe-Lose в среднем держится на уровне 0,001. Так вот, по подсчётам, выходит следующее:

hFwe-Lose больше 4,41 + возраст старше 75 лет = смерть

hFwe-Lose больше 2,45 в любом возрасте = больница

hFwe-Lose меньше 2,45 + возраст до 15 лет = больница

hFwe-Lose больше 1,1 + возраст старше 44 лет = больница

hFwe-Lose до 2,45 + возраст до 44 лет = госпитализация не понадобится

hFwe-Lose менее 1,1 в любом возрасте = госпитализация не понадобится

Учёные убеждены, что этот маркер — превосходное подспорье для составления правильной стратегии лечения пациента и многие будут спасены, если по первому же ПЦР-тесту врачи будут видеть, что данному человеку светит реанимация или смерть.

Авторы Адель Романенкова