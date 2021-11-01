Корона или прививка: Почему нерабочие дни могут затянуться на несколько месяцев Лайф изучил слухи и факты о возможном продлении неожиданных каникул после 7 ноября. Многие признаки говорят, что ограничения будут действовать ещё долго. 31 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

О том, что нерабочие дни, прозванные в соцсетях "ковикулами", могут быть продлены, официально подтверждено на высшем уровне. Недавно об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что региональные власти смогут увеличить их продолжительность при необходимости. К слову, многие регионы ввели нерабочие дни, не дожидаясь даты 30 октября, о которой изначально говорил президент. Например, Москва ввела "ковикулы" с 28 октября, Воронежская область — с 25 октября, Саратовская — с 27 октября. То есть сами власти признают текущую ситуацию с коронавирусом очень серьёзной. Возможно ли всё исправить всего лишь за неделю? Специалисты говорят, что вряд ли.

— Чтобы от карантина был эффект, он должен продолжаться минимум две-три недели, — объясняет врач-эпидемиолог Олеся Краснова. — Хотя инкубационный период штамма "дельта" сейчас и уменьшился до четырёх-пяти дней, уже выздоровевший человек продолжает выделять вирус в течение трёх недель. Поэтому продление карантина выглядит вполне логичным и было бы полезно для того, чтобы снизить количество заболевших.

Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, уже несколько дней отдыха и использование QR-кодов показали снижение темпов прироста количества заболевших. Однако говорить о том, что четвёртая волна отступает, пока рано. Раз в правительстве признают эффективность этой меры, высока вероятность, что она будет продлена.

— Правительство объявило каникулы по 7 ноября. Но вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, — это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд, — согласен генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Впрочем, во многих регионах, например в Москве, чиновники активно опровергают возможное продление нерабочих дней. Между тем целый ряд СМИ со ссылкой на свои источники опубликовали данные о том, что вопрос о продлении уже решается. Например, режим самоизоляции для пожилых граждан установлен не на неделю, а аж до конца февраля. Также и работодателей обязали отправить на удалёнку не менее 30 процентов сотрудников до весны.

Да и не верится, что всего лишь за неделю с небольшим можно сбить четвёртую волну короны. Ведь расслабились не только сами граждане, но и соответсвующие организации. Например, в соцсетях жалуются, что, в отличие от первой волны эпидемии, практически не дезинфицируются подъезды домов, где живут заболевшие.

Почему-то никто не хочет дезинфицировать подъезды больных ковидом. © Facebook

Поэтому неудивительно, что китайская зараза продолжает быстро распространяться. Первыми честно о возможном продлении заговорили власти Петербурга. По словам спикера Законодательного собрания города Александра Бельского, это произойдёт, если эпидемиологическая ситуация в Северной столице не улучшится.

Мы не можем ставить систему здравоохранения под удар. А если она не выдержит? Нельзя исключать того, что ограничения сохранятся. История будет такой, как в прошлый Новый год и рождественские праздники, если ситуация не улучшится Александр Бельский Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга

В самом Роспотребнадзоре заявили, что для отмены ограничений нужно выполнение трёх условий, главное из которых — коэффициент распространения.

Если коэффициент больше единицы, то мы вступаем в достаточно напряжённый период. И второй, очень важный критерий — это наличие свободных коек. Также важным критерием считается наличие ИВЛ Александр Горелов Замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

По данным статистиков, на текущий момент только в одном крупном регионе России он меньше единицы — в Подмосковье (0,9). В Москве коэффициент распространения равен 1,1. Так что, похоже, вопрос не в том, будут ли продлены "ковикулы", а на какой срок власти решат их продлить. А также будут ли они продлены по всей стране или только в отдельных регионах.

Авторы Александра Баязитова