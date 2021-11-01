Медведев заявил о пятой фазе пандемии коронавируса в РФ

В России с весны 2021 года наступила пятая фаза пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъём заболеваемости, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Порог заболеваемости достиг исторического максимума и колеблется на почти критическом уровне, идёт массовая вакцинация. Зампред СБ РФ подчеркнул, что "жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией".

"И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции", — написал Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

С декабря 2019 по март 2020 года, была первая фаза пандемии, считает Медведев. Тогда многие страны слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России "приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни". Затем, до середины июня 2020 продолжалась следующая, "острая" фаза, сопровождавшаяся закрытием границ, созданием оперативных штабов и длительными нерабочими периодами. Летом — в начале осени 2020 года начался третий этап, когда оптимизировали "управленческий инструментарий", важнейшие госуслуги в стране стали оказывать дистанционно, завершились испытания вакцин от коронавируса. "Четвёртый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости", — написал Медведев.

"Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль", — заявил Медведев.

Он призвал приложить максимальные ресурсы и усилия для устранения "ключевых точек неравенства в обществе", а также поддержать наиболее уязвимые категорий людей и обратить внимание на создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств. Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что необходимо внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни для готовности к борьбе с похожими угрозами в будущем.