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Медведев в своей статье рассказал о "новой холодной войне" и провокациях НАТО

Зампред Совбеза РФ подчёркивает, что в период пандемии эти процессы лишь усугубились, хотя должно было быть наоборот.

31 октября, 22:11
<p>Фото © ТАСС / Екатерина Штукина</p>

Фото © ТАСС / Екатерина Штукина

Торговая война между США и Китаем в период пандемии окончательно превратилась в подобие новой холодной войны. Вдобавок к этому увеличилось число провокаций со стороны стран Североатлантического альянса. Об этом в своей статье, опубликованной в "Российской газете", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Чёрном морях к российским границам, иногда даже нарушая их", — написал Медведев.

По его словам, не поменялась и санкционная политика со стороны стран Запада. В качестве примера он привёл проект "Северный поток – 2", который в эти годы оказался под сильнейшим международным давлением.

"Борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом "Северный поток – 2" лишь усилилась. Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке", — констатировал зампред Совбеза РФ.

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Столтенберг призвал НАТО взаимодействовать с Россией во избежание холодной войны

А ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин назвал нынешний мир продуктом неудачной попытки мироустройства после холодной войны. Он подчеркнул, что сегодня у человечества есть возможность создать "чрезвычайно благоприятный прецедент": установить стабильное мировое устройство без большой войны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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