Медведев в своей статье рассказал о "новой холодной войне" и провокациях НАТО

Торговая война между США и Китаем в период пандемии окончательно превратилась в подобие новой холодной войны. Вдобавок к этому увеличилось число провокаций со стороны стран Североатлантического альянса. Об этом в своей статье, опубликованной в "Российской газете", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Чёрном морях к российским границам, иногда даже нарушая их", — написал Медведев.

По его словам, не поменялась и санкционная политика со стороны стран Запада. В качестве примера он привёл проект "Северный поток – 2", который в эти годы оказался под сильнейшим международным давлением.

"Борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом "Северный поток – 2" лишь усилилась. Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке", — констатировал зампред Совбеза РФ.