Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом

Глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в её заявлении, распространённом администрацией.

"В среду совместно с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой я приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом из-за чрезвычайной ситуации в семье, которая заключалась в том, что у членов моей семьи был обнаружен CoViD-19", — отметила Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, с тех пор она была на карантине и проходила ПЦР-тесты на коронавирус. Три дня результат был отрицательным, однако в воскресенье, 31 октября, был получен положительный.