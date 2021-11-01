Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом
Уже несколько дней она находится на карантине, поэтому не поехала с Байденом на саммит G20 в Италии.
Джен Псаки. Фото © ТАСС\Zuma
Глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в её заявлении, распространённом администрацией.
"В среду совместно с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой я приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом из-за чрезвычайной ситуации в семье, которая заключалась в том, что у членов моей семьи был обнаружен CoViD-19", — отметила Псаки.
По словам пресс-секретаря Белого дома, с тех пор она была на карантине и проходила ПЦР-тесты на коронавирус. Три дня результат был отрицательным, однако в воскресенье, 31 октября, был получен положительный.
"Нашему терпению приходит конец": Байден обязал привиться от коронавируса госслужащих и работников компаний
Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден привился от коронавируса ещё в декабре прошлого года. Ему тогда ввели дозу препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech. А месяц назад он получил третью дозу вакцины.
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