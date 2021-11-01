Медведев заявил о допустимости ограничения свобод ради спасения жизней в пандемию

Ради спасения миллионов жизней можно ограничивать базовые свободы тысяч людей. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете". Он добавил, что пользоваться возможностью такого ограничения свобод совсем не обязательно.

"Конечно же, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но "можно" не означает "обязательно", — говорится в статье Медведева.

Он указал на тот факт, что некоторые страны фактически ввели обязательную вакцинацию, но Россия не пошла этим путём. Приняты постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Медведев подчёркивает, что дискуссии на тему тотальной вакцинации продолжаются и на экспертном уровне.

Также в статье Медведев коснулся и других вопросов, связанных с пандемией. Например, он считает, что она ускорила четвёртую промышленную революцию, привела к взрывному росту онлайн-сервисов