НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Накрывшая Землю магнитная буря завершилась

Её причиной стала серия вспышек на Солнце, в том числе очень сильная, направленная почти точно на нашу планету.

31 октября, 20:48
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Thom_astro" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Thomas Pesquet</a></p>

Фото © Twitter / Thomas Pesquet

Учёные заявили, что на Земле завершилась магнитная буря. Согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова, возмущение геомагнитного поля в последние часы не фиксируется. Днём оно было слабое.

Сейчас степень возмущённости магнитного поля Земли не достигает даже самой слабой величины G1 из пяти уровней.

Меж тем из космоса сняли обширное полярное сияние, вызванное вспышками на Солнце. Снимками поделился астронавт Европейского космического агентства Томас Песке в своём аккаунте в "Твиттере".

"Возвращение южного полярного сияния! Наша орбита и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован", — написал он в посте.

Насколько опасна приближающаяся магнитная буря, пояснил учёный

Насколько опасна приближающаяся магнитная буря, пояснил учёный

Как сообщал Лайф, вечером 28 октября РАН зафиксировала мощную вспышку класса X на Солнце. Отмечается, что она началась в 18:17 мск и продолжалась 31 минуту. Индекс вспышечной активности был повышен до "оранжевого" уровня и лишь немного недотягивал до "красного".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1