Накрывшая Землю магнитная буря завершилась
Её причиной стала серия вспышек на Солнце, в том числе очень сильная, направленная почти точно на нашу планету.
Фото © Twitter / Thomas Pesquet
Учёные заявили, что на Земле завершилась магнитная буря. Согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова, возмущение геомагнитного поля в последние часы не фиксируется. Днём оно было слабое.
Сейчас степень возмущённости магнитного поля Земли не достигает даже самой слабой величины G1 из пяти уровней.
Меж тем из космоса сняли обширное полярное сияние, вызванное вспышками на Солнце. Снимками поделился астронавт Европейского космического агентства Томас Песке в своём аккаунте в "Твиттере".
💚🌊🌍 Le retour des aurores australes ! Notre orbite et le vent solaire nous ont permis d’en observer à nouveau, personne ne va s’en plaindre 😍— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 27, 2021
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Aurora season is back! Our orbits and the solar wind has made the aurora visible again. We are not complaining! 😍 #MissionAlpha pic.twitter.com/AAHrtfOAt3
"Возвращение южного полярного сияния! Наша орбита и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован", — написал он в посте.
Как сообщал Лайф, вечером 28 октября РАН зафиксировала мощную вспышку класса X на Солнце. Отмечается, что она началась в 18:17 мск и продолжалась 31 минуту. Индекс вспышечной активности был повышен до "оранжевого" уровня и лишь немного недотягивал до "красного".
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